BILD: Duitslands meest gezochte crimineel houdt zich schuil op Curaçao

6 Gedeeld

Duitslands meest gezochte crimineel houdt zich waarschijnlijk schuil op Curaçao. Althans dat is wat het Duitse Bild am Sonntag haar lezers voorhoudt. Norman Franz (51) heeft vijf mensen vermoord en is al 22 jaar op de vlucht voor de Duitse Justitie. Het spoor leidt volgens Bild naar Curaçao!

Na zijn ontsnapping uit de centrale gevangenis in Lissabon, Portugal in 1999, werd bovenstaande foto van Norman Franz vrijgegeven.

“Een Duitse toerist heeft in april vorig jaar een man op het eiland gezien, die voldeed aan zijn signalement, zegt de hoofdonderzoeker van de politie van Noord-Rijnland-Westfalen. Bild zegt dat het OM in Willemstad is gewaarschwud door de Duitse Justitie. Curaçao.nu heeft daarvan nog geen bevestiging gekregen.

Norman Franz woonde in het Portugese kuststad van Albufeira onder de alias naam Michael Stuever. Hij gaf zich daar uit voor makelaar in onroerend goed.

Criminele carrière

Zijn criminele carrière begint in 1995 wanneer hij sigaretten smokkelt en in conflict komt met een Poolse bende. Hij gooit met een handgranaat, waarbij één dode valt, een tweede slachtoffer wordt door Franz in zijn hoofd geschoten. Hij wordt vrij snel daarna gearresteerd en veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf.

In 1997 weet hij de tralies van zijn cel door te zagen en te ontsnappen. Vijf dagen later overvalt de Duitser een geldtransport in Weimar, waarbij hij een geldloper doodschiet en tienduizend Duitse Marken buitmaakt.

Vier maanden later vermoordt Franz twee beveiligers van een geldtransport. De buit bedraagt 250,000 D-mark. Franz duikt daarna met zijn vrouw Sandra onder in Portugal, werkt onder een valse naam als makelaar in onroerend goed en wordt vader van een zoon.

In oktober 1998 wordt Franz in Portugal gepakt met zijn vrouw. Maar niet veel later weet hij weer te ontsnappen door tralies door te zagen en bed-lakens te gebruiken en is sindsdien spoorloos. Hij staat op de zoeklijsten van Interpol en Europol.

Duitsland heeft een beloning van 25.000 euro uitgeloofd voor aanwijzingen die leiden naar zijn arrestatie