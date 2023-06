Billy Jonckheer wil dat Curaçao weer garantie op vliegtuigstoelen bedingt

WILLEMSTAD – Billy Jonckheer gelooft dat er meer vluchten vanuit de Verenigde Staten en Nederland moeten worden aangeboden, door eventueel weer stoelgaranties aan te bieden. Dat zegt hij in de Èxtra.

De voorzitter van de Kamer van Koophandel is blij dat Corendon heeft aangekondigd dat ze vluchten vanuit Nederland gaan uitvoeren en mogelijk ook vanuit de Verenigde Staten.

De prijzen van vliegtickets van en naar Curaçao zijn buitengewoon hoog. Mensen die naar de Verenigde Staten willen reizen, betalen zo’n $ 1.200 en voor Nederland liggen de prijzen tussen de 2.000 en 3.000 gulden tijdens het zomerseizoen.

Dit zorgt voor grote zorgen. “Vooral omdat er zo’n hoge vraag is van zowel Amerikaanse bezoekers die naar Curaçao willen komen als mensen uit Curaçao die naar Amerika willen gaan”, zegt Jonkheer.

De hoge ticketprijzen worden volgens hem voornamelijk veroorzaakt wordt doordat er niet voldoende vluchten zijn vanuit zowel de Verenigde Staten als Nederland, terwijl de vraag erg hoog is.

De voorzitter van de Kamer van Koophandel zegt dat een luchtvaartmaatschappij op dit moment een vliegtuig voor 95% zou kunnen vullen. Op Aruba zijn de ticketprijzen veel lager, omdat er veel luchtvaartmaatschappijen vanuit de Verenigde Staten vliegen. Maar op Curaçao zijn het voornamelijk American Airlines naar Miami en JetBlue naar New York.

Garantie

Hij gelooft dat om luchtvaartmaatschappijen naar Curaçao te krijgen en het risico te minimaliseren dat ze met lege stoelen moeten vliegen, er een garantie op tafel moet worden gelegd.

In het verleden is er ook een garantie gegeven voor stoelen, maar er is nooit gebruik van gemaakt. Dit zou moeten dienen als stimulans om opnieuw garanties te stellen en zo de mogelijkheid te creëren om meer luchtvaartmaatschappijen uit de Verenigde Staten aan te trekken.

Jonckheer gelooft zelfs dat Curaçao chartervluchten kan organiseren als er geen luchtvaartmaatschappijen bereid zijn om vanuit de Verenigde Staten te vliegen, om zo druk uit te oefenen op bestaande maatschappijen en de tarieven te verlagen.

Hij benadrukt dat er dringend actie nodig is, omdat toeristen worden benadeeld door de hoge ticketprijzen en er ook een tekort aan werknemers, zoals piloten en stewardessen, ontstaat, wat de situatie nog moeilijker maakt.

Daarom is het belangrijk om geld op tafel te leggen om luchtvaartmaatschappijen te overtuigen om deze route te gaan vliegen.

CORRECTIE—In een eerdere versie vandit arikel stond er in de kop dat CTB de garantie moest bedingen, maar dat is niet correct. Billy Jonkheer is van mening dat Curaçao als land dat moet overwegen.