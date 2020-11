Binnenkort sneltesten voor Curaçao beschikbaar

3 Gedeeld

Den Haag – Nederland gaat Covid-sneltesten beschikbaar stellen aan de Caribische delen van het Koninkrijk.

De regering heeft daartoe advies gevraagd van het Outbreak Management Team Cariben.

“Zodra het advies beschikbaar is, zal dat met Aruba, Curaçao en Sint Maarten worden besproken. Uw Kamer zal over de inhoud van het advies en de uitkomst van dit Vierlandenoverleg op dit punt worden geïnformeerd in een volgende stand van zaken brief”, aldus minister Hugo de Jonge in een brief aan de Tweede Kamer. Lees verder op Koninkrijk.nu

