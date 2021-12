Binnenstad gaat parkeerbeheer zelf doen

1 Delen

WILLEMSTAD – Winkeliers in Willemstad nemen parkeren in de binnenstad in eigen beheer. Dat meldt het Antilliaans Dagblad. De winkeliersverenigingen DMO en SKO hebben de aanbesteding gewonnen.

De vorige beheersorganisatie, de Parking Authority stak het geld in eigen zak en droeg niets af aan de overheid. Al maanden wordt er niets meer geïnd. Het nieuwe contract heeft een looptijd van vijf jaar. De winkeliers willen dat parkeren vooral gemakkelijker wordt en dat de parkeergelden ten goede komen aan de binnenstad van Punda en Otrobanda zelf. Betalen voor je parkeerplaats gaat waarschijnlijk in maart weer beginnen.

