Advertorial Black Friday bij TUI: 150 euro korting op vakantie naar Curaçao

TUI heeft momenteel een Black Friday actie waarbij zij 150 euro korting per boeking geven op een vakantie naar Curaçao. Naast korting op vakanties naar Curaçao geldt de korting ook voor andere bestemmingen in de Caribbean. In dit artikel lees je welke kortingscode je moet gebruiken om in aanmerking te komen. Dit is dus hét moment om jouw vakantie naar Curaçao of een andere fantastische bestemming te boeken.

De Black Friday sale geeft 150 euro korting op zonvakanties naar Aruba, Bonaire, Curaçao, Mexico/Cancun, Jamaica, Dominicaanse Republiek, Tanzania/Zanzibar en Kenia/Mombasa. De korting geldt voor reizen met een vertrekdatum van 23 november 2024 tot en met 31 oktober 2025. Dus alvast jouw vakantie voor volgend jaar boeken kan ook!

Om in aanmerking te komen voor de korting moet tijdens de boeking kortingscode BFSSB24 ingevuld worden. Deze kortingsactie van TUI duurt nog tot 2 december aanstaande. Dus wees er snel bij!

Bekijk hier alle vakanties naar Curaçao en zie direct hoeveel korting je krijgt.

