Blackout Aruba door technische ingreep die misging

ORANJESTAD – De black-out waar Aruba zaterdagavond mee te maken kreeg, had vermoedelijk te maken met een technische ingreep bij het verwisselen van de aansturing van de boiler. Dat meldt energieproducent WEB.

De exacte oorzaak is nog niet bekend en wordt op dit moment onderzocht. De centrale viel om kwart over acht uit, waardoor heel Aruba tweeëneenhalf uur zonder stroom kwam te zitten. Het is de vierde keer dat Aruba te maken heeft met totale stroomuitval dit jaar. Eerder gebeurde dat op 15 maart, 10 juni en 22 augustus. Alle keren had de storing te maken met interrupties in de machines van WEB.