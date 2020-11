Blok en Knops: Curaçao heeft niet gevraagd om code geel te houden

13 Gedeeld

Den Haag – Curaçao heeft er bij het Nederlandse kabinet niet op aangedrongen het reisadvies op code geel te houden in plaats van oranje dat gezien de besmettingen passender zou zijn geweest. Dat zeiden minister Stef Blok en staatssecretaris Raymond Knops vlak voor de Rijksministerraad vandaag.

De toekenning van kleurcodes is gebaseerd op data van het RIVM. Knops erkent dat economische belangen hebben meegewogen, maar dat is ook zo in Nederland. In ieder geval hebben die niet zwaarder gewogen dan de gezondheidsbelangen, aldus de staatssecretaris.

