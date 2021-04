Blokhuis zorgt voor meer zorgpersoneel voor Caribisch deel van het Koninkrijk

DEN HAAG – Er komt extra zorgpersoneel uit zowel Nederland als uit de Verenigde Staten naar het Caribische deel van het Koninkrijk. Dit om het overbelaste zorgsysteem wat lucht te geven.

Demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) schrijft dat er nog eens twintig Amerikaanse IC-verpleegkundigen en acht IC-artsen helpen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Met deze nieuwe lichting verdubbelt het aantal Amerikaanse zorgmedewerkers.

Aan het einde van deze week zullen ook er twintig Nederlandse verpleegkundigen en tien basisartsen extra aan het werk zijn. Zijn gaan voor minstens vier weken aan de slag.

Vrijdag vertrekken bovendien ongeveer dertig mensen in het kader van “Extra Handen voor de Zorg”. Zij waren al eerder werkzaam in de zorg en hebben verschillende medische expertises. Volgende week vertrekt een soortgelijke groep naar de eilanden. Volgens een woordvoerder van het ministerie gaan de meesten naar Curaçao.

De zorg is in Caribisch Nederland “nauwelijks opgewassen” tegen de grote toestroom van patiënten die corona veroorzaakt, schrijft Blokhuis. Het aantal patiënten stijgt volgens hem vooral hard op Curaçao en Bonaire. Inmiddels is 96 procent van de coronagevallen daar toe te schrijven aan de Britse coronavariant, die besmettelijker is. Niet-noodzakelijke zorg is afgeschaald en op Curaçao en Bonaire zelfs helemaal gestopt.

