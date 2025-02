Evenementen Blue Bay Curaçao presenteert boek over zijn geschiedenis Redactie 01-02-2025 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Blue Bay Curaçao Golf & Beach Resort heeft zijn eerste boek gepresenteerd: Enjoy Life – The Story of Building a Dream, From Vision to Paradise. De publicatie belicht de ontwikkeling van het resort, van de oprichting tot de transformatie tot een luxe bestemming.

Tijdens een exclusieve bijeenkomst in restaurant Lemongrass overhandigde directeur Sepp Koster de eerste exemplaren aan medeoprichter Steve Boom en Paul Frantzen, die vanaf het begin bij het project betrokken was.

Het boek is geschreven door Susanne van Sambeeck en bevat bijdragen van lokale fotografen. De inhoud biedt een uitgebreide blik op verschillende aspecten van het resort, zoals de geschiedenis, het ontwerp, de natuur en de voorzieningen.