Boek ‘Mondi’ betovert kinderen met Curaçaose magie

Door Caribisch Netwerk | Sam Jones

WILLEMSTAD – ‘Mondi’, het tweede kinderboek van Milouska Meulens, is al flink populair. Zwarte kinderen in Nederland herkennen zich erin en voor anderen is het een kennismaking met de Curaçaose cultuur.

Wat vinden ze op basisschool Crescendo van ‘Mondi’? (Video: Sam Jones)

Het kinderboek staat op nummer vijf van best verkochte boeken in een bekende boekhandel in de Bijlmer. “Dat zegt voor mij wel iets. Nog boven de Nobelprijswinnaar voor de literatuur en boven de Gouden Griffel-winnaar van dit jaar”, reageert de Curaçaose schrijver die in Nederland woont, enthousiast.

Maar wat ze vooral speciaal vindt, is dat het juist door de kinderen wordt gelezen, die ze wilde bereiken. In haar eerste boek ‘Elin’ stond een zwart meisje centraal. Ook ‘Mondi’ is geschreven vanuit een eigen, Caribisch perspectief. Maar er is meer, vertelt Meulens.

“Mondi gaat over magie, brua (hekserij), spiritualiteit, mystieke verhalen. Het zijn verhalen die mijn voorouders vanuit Afrikaanse landen hebben meegenomen. Het is belangrijk op op Curaçao. Iedereen heeft er wel iets mee. Of je er wel of niet in gelooft.”

De uitgever Volt Kinderboeken ziet de boeken van Meulens als ‘welkome aanvulling in het nog veel te kleine aanbod aan diverse kinderboeken in Nederland’, zegt Kelly Roos van de uitgeverij. De auteur zelf ziet het als een aanvulling van het immaterieel cultureel erfgoed. “Dat wilde ik wel ja. Het is onze gezamenlijke cultuur.”

Roos verwacht dat ‘Nederlandse kinderen door Mondi -misschien wel voor het eerst- kennismaken met de Cariben’. En dat Caribische kinderen zichzelf vooral herkennen in de hoofdpersonen. Het boek is in het Nederlands. Maar het bevat ook woorden in het Papiamentu. De vertaling, uitleg en ook juiste uitspraak staan erbij. Tien pagina’s lang.

In het onderwijs is nog te weinig aandacht voor de Caribische eilanden. Mondi geeft juist een kijkje in het leven van kinderen op Curaçao, zegt Roos. “De uitleg moedigt leerlingen aan om vragen te stellen op school over hoe interessant en ingewikkeld het Nederlandse koninkrijk in elkaar steekt.”

Meulens hoopt ook dat ze op de eilanden haar boek gaan lezen. Ze is nu daar en signeert onder andere op 19 november haar boek in Curaçao.

Primeur: sprookjesboek



Milouska Meulens vertelt exclusief aan ons dat ze al bezig is met een derde boek. “Dat wordt een sprookjesboek. Ik ga sprookjes vertellen zoals je ze nog niet eerder hoorde.



De inspiratie vond ze in de laaiend enthousiaste reacties van zwarte kinderen op de bekendmaking van Ariël in Disney’s nieuwe verfilming van ‘De kleine zeemeermin’. De hoofdrol gaat voor het eerst naar een zwarte actrice, Halle Bailey. Ineens was daar een Disney-prinses die op hen lijkt.“



Toen ik de blije reacties van zoveel kinderen zag, dacht ik: er zijn dus nog zo veel sprookjes die een nieuwe look kunnen krijgen.”Toch wil ze zich niet vastpinnen op ‘zwart-wit issues’. “Ik ga sprookjes schrijven waarin álle kinderen zich kunnen herkennen, zichzelf zien als prinses of prins op het witte paard. Als de held of de heks.” De uitgave staat gepland voor oktober 2023, rond de kinderboekenweek.