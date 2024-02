Boek nu jouw zomervakantie naar Curaçao met korting tot 200 euro per persoon |Advertorial

Het lijkt misschien nog ver weg, de zomervakantie, maar toch is het slim om nu alvast na te denken over waar je naartoe wilt. Op dit moment heb je namelijk nog alle keuze uit verschillende accommodaties. Ook wordt er nu nog hoge vroegboekkorting gegeven. Dus boek nu snel jouw zomervakantie naar Curaçao met korting tot 200 euro per persoon.

Ook is het fijn dat je nu alvast kunt dagdromen over de door jouw geboekte vakantie. Zie je jezelf al liggen op één van die mooie strandjes op Curaçao? Lekker ontspannen op een strandbedje met in je hand een heerlijk koud drankje terwijl de zon schijnt? Daarnaast heb je alle tijd om de leukste activiteiten voor jouw reis te plannen. Misschien wil je wel een duikcursus volgen wanneer je op Curaçao bent?

Voordelen van vroeg boeken

Eén van de grootste voordelen van op tijd jouw vakantie boeken is dat er vaak flinke vroegboekkorting wordt gegeven voor snelle beslissers. TUI heeft momenteel een actie waarbij je tot 200 euro per persoon korting krijgt wanneer je nu een vakantie naar Curaçao boekt. Dat is natuurlijk fijn voor jouw portemonnee. Met het geld dat je nu bespaart kun je op Curaçao weer leuke excursies boeken.

Een ander groot voordeel van vroeg boeken is dat de keuze nog heel ruim is. Hoe dichter je bij de vertrekdatum komt, hoe minder keuze je vaak hebt. Vooral als het gaat om populaire accommodaties, die zijn vaak het eerste volgeboekt. Dus wil jij ruime keuze, wees er dan snel bij.

Wanneer je ver van te voren boekt kun je ook het langst genieten van de voorpret. Je hebt echt iets om naar uit te kijken. Als het weer in Nederland dan even niet meezit kun je alvast wegdromen en denken aan jouw vakantie naar Curaçao die in het verschiet ligt. Daarnaast heb je alle tijd om alvast een leuk boek over Curaçao te lezen. Hier vind je een aantal leestips om je alvast in de vakantiesfeer te brengen.

Wat ook fijn is van vroeg boeken is dat je alle tijd hebt om leuke excursies uit te zoeken. Ook kun je je alvast verdiepen in recensies van restaurants op het eiland. Zo weet jij wanneer je op Curaçao aankomt al waar je lekker kunt eten.

Wil jij ook gebruik maken van de vroegboekkorting?

Wees er dan snel bij. De actie duurt namelijk nog maar tot 19 februari aanstaande. De korting is alleen van toepassing op vakanties in de periode van 1 april t/m 31 oktober met een maximale reisduur van 24 dagen. Boek nu jouw zomervakantie naar Curaçao en ontvang korting die kan oplopen tot 200 euro per persoon.

Hoe krijg ik korting op mijn vakantie naar Curaçao?

Wil jij jouw vakantie naar Curaçao met korting boeken? Daar hoef je niets voor te doen! De korting is namelijk al opgenomen in de prijzen voor vakanties naar Curaçao. Je hoeft voor deze actie dus geen kortingscode in te vullen. Als je op de website van TUI kijkt zie je dus direct wat jouw vakantie naar Curaçao kost tijdens deze actieperiode, wel zo handig.

