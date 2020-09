Boek, over diabetes bij kinderen, ‘Mi mes por’; Biba ku diabeste mellitus

Willemstad – Tijdens de wekelijkse lunch op 24 augustus jl. van Rotary Club Willemstad overhandigden Sonja Faries het volledig in het Papiaments geschreven boek: ‘Mi mes por’; Biba ku diabeste mellitus aan Raoul Hooftman (president Rotary Club Willemstad) en Vinod Daswani (Rotary Club Curaçao).

Het boek, over diabetes bij kinderen, is een informatie bron voor patiënt, gezin, familie, vrienden, school en anderen die te maken hebben met kinderdiabetes.

Door de prachtige illustraties, de lay-out, en het taalgebruik wordt het lastige onderwerp op een zeer duidelijke en prettige manier uitgelegd. Opvattingen en behandelingen over Diabetes Mellitus Type 1, zijn up-to-date en goed verwoord. Dokter Marie Louise Croes-Rafael, kinderdiabetoloog in Aruba heeft de behandelingen beoordeeld en is lovend over de uitvoering en wil de publicatie zelf ook gebruiken voor haar praktijk. De uitgave is een aanwinst voor de patiënten.

De uitgave kwam mede tot stand door de inzet van Rotary fellows Pim Blankevoort, Bill Winkel en Chris Winkel en sponsoring door Rotary. Inmiddels heeft het Rotary District Oost-Zuid Caribbean belangstelling getoond voor een vertaalde uitgave van het boekje.

Sonja Faries (medische tekst, DM type 1), Merly Augusta (creatieve tekst en eindredactie en Ariadne Faries (illustratie en grafisch ontwerp)

