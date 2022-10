Boeli van Leeuwen centraal in Nationaal Archief Den Haag om 100-ste geboortedag

DEN HAAG – Schrijver en dichter Boeli van Leeuwen werd 10 oktober 1922 geboren op Curaçao en zou dit jaar 100 jaar zijn geworden.

Ter ere van zijn geboortedag organiseert de Dutch Caribbean Book Club samen met het Nationaal Archief in Den Haag een middag over zijn werk.

Deze middag is er onder andere een lezing door de heer Aart G. Broek, letterkundige en gespecialiseerd in het Caribisch gebied, en Bertram Mourits, hoofd collecties bij het Letterkundig Museum in Den Haag die de literaire nalatenschap beheert van Boeli van Leeuwen.

In het Nationaal Archief zijn veel documenten te vinden over Curaçao, met name uit de tijd van de West-Indische Compagnie (WIC) en de periode dat het eiland nog een kolonie was van Nederland.

De tentoonstelling Kòrsou-Curaçao schetst aan de hand van documenten en archiefstukken een beeld van de geschiedenis en het heden van het eiland, in combinatie met foto’s, audiofragmenten en interviews van documentairemaker en fotograaf Selwyn de Wind. Ook hebben diverse kunstenaars en artiesten werken gemaakt die deels aansluiten bij de informatie uit de documenten.

De middag over boeli van Leeuwen begint morgen 8 oktober om 12.30 uur in het Nationaal Archief van Den Haag en duurt tot 17.00 uur.