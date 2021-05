Boete in Nederland voor Curaçaos’ gokbedrijf

Curaçao pakt online gokbedrijven niet aan, ondanks ontbreken van vergunningen

De Kansspelautoriteit in Nederland heeft een boete van 440.000 euro opgelegd aan het op Curaçao gevestigde bedrijf Raging Rhino. Dit bedrijf bood via de website luckydays.com kansspelen aan Nederlandse spelers aan. ook op Curaçao opereert het bedrijf illegaal, maar wordt daar niet aangepakt.

Onderzoek van de kansspelautoriteit toonde aan dat de site van Raging Rhino vanuit Nederland bereikbaar was, dat het in Nederland gangbare betaalmiddel iDEAL werd gebruikt en dat er op de site verwezen werd naar een online platform dat onder meer in de Nederlandse taal hulp biedt bij verslaving.

In de periode van 1 mei 2020 – 31 juli 2020 werden via iDEAL vanaf Nederlandse bankrekeningen 224.630 transacties verwerkt voor in totaal ruim 18 miljoen euro.

De website luckydays.com is vanuit Nederland niet meer bereikbaar. Raging Rhino heeft de boete betaald. Het bedrijf opereert net als honderden andere buitenlandse bedrijfjes op Curaçao onder een sublicentie, waarvoor geen wettelijke grondslag bestaat en waardoor er geen toezicht is door de Curaçaose overheid.

Sublicenties

Op het eiland zijn online gokbedrijven zoals Raging Rhino, die opereren met een sub licentie in overtreding. Sublicenties aan derden mogen niet worden verstrekt. De huidige Landsverordening buitengaatse hazardspelen maakt een dergelijk onderverdeling van een vergunning namelijk niet mogelijk.

Daarnaast heeft de Curaçaose overheid het standpunt ingenomen dat dat ook onwenselijk is. Gokbedrijven zijn per definitie kwetsbaar voor witwassen en hebben een grote aantrekkingskracht op criminelen.

Reden ook dat de overheid een beleid ingesteld heeft waarbij exploitanten van (online) casino’s eerst deugdelijk gescreend moeten worden voordat aan hen al dan niet een vergunning verstrekt wordt. Bij sublicenties ontbreekt dat.

Maar de Curaçaose overheid houdt volgens de stichting Belangenbehartiging Gedupeerden Online Kansspelen geen toezicht en handhaaft niet, waardoor er een wildgroei is van (online) gokbedrijven op het eiland. Sommigen richten zich op Nederland en worden daar door Justitie wel aangepakt.

De stichting wordt overspoeld met klachten over op Curaçao opererende online casino’s die weigeren prijzengeld uit te betalen.