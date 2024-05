Algemeen Boete van 2500 gulden voor illegale bouw in beschermd gebied op Curaçao Redactie 07-05-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Het Projectteam Toezicht en Handhaving van het Ministerie van Verkeer, Transport en Ruimtelijke Planning heeft onlangs illegale bouwactiviteiten vastgesteld in het beschermde gebied Sun Set Heights. De eigenaar van het bouwproject is beboet met 2500 gulden na een controleactie.

Illegaal bouwen in een beschermd gebied zonder de vereiste bouwvergunning van het ministerie is verboden. Volgens de wet kan de overheid een boete opleggen aan de overtreder, wat in dit geval is gebeurd.

Volgens artikel 32, eerste lid, van de Eilandsverordening Ruimtelijke Ontwikkelingsplanning Curaçao kan de maximale boete voor dergelijke overtredingen oplopen tot 5000 gulden. Daarnaast is een maximale gevangenisstraf van twee maanden mogelijk. De bouw dient gestaakt en afgebroken te worden, indien alsnog geen vergunning wordt aangevraagd en afgegeven.

PTH roept de gemeenschap op om de regels te respecteren en alleen te bouwen met een geldige bouwvergunning. Zij benadrukken het belang van het controleren of de grond geschikt en toegewezen is voor bouwactiviteiten voor aanvang van de werkzaamheden.