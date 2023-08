Boete voor kentekenplaat achter de voorruit

WILLEMSTAD – Een man die zijn kentekenplaat achter de voorruit plaatste in plaats van op de voorbumper moet 100 gulden boete betalen. Hij werd door de politie aangehouden, maar weigerde in te gaan op het schikkingsvoorstel. De nummerplaat was toch goed zichtbaar? Reden om de plaat niet voor te bevestigen was volgens de chauffeur omdat de plaat brak tijdens de montage.

Volgens de officier van justitie staat in het verkeersreglement van Curaçao duidelijk vermeld dat de kentekenplaat aan de voorkant van het voertuig moet worden bevestigd en niet in het voertuig zelf. De politie moet het nummerbord vanaf een afstand en te allen tijde kunnen zien, zowel overdag als ’s nachts.

Naast de 100 gulden boete, krijgt de chauffeur ook een proeftijd van 2 jaar, als een waarschuwing. Een waarschuwing voor veel andere automobilisten. Op Curaçao rijdt een groot deel van de auto’s zonder kentekenplaat aan de voorkant, en ook rijden er auto’s rond zonder kenteken aan de achterkant. Niet alleen personenauto’s, maar ook veel vrachtauto’s en auto’s met aanhangwagen dragen geen kenteken. Ook zij kunnen volgens het OM rekenen op het handhavingsbeleid van de politie.