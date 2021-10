Bogaerts met Boston Red Sox ronde verder in play-offs 

13 Gedeeld

Archieffoto – Xander Bogaerts – Foto EPA CJ Gunther

Xander Bogaerts heeft de tweede ronde bereikt van de play-offs in de Major League. De Boston Red Sox beslisten de best-of-five serie tegen Tampa Bay Rays door op het eigen veld het vierde duel te winnen. Daardoor kwam de stand in de serie op een beslissende 3-1.

In de finale van de American League neemt de Arubaanse Bogaerts het nu op tegen Houston Astros of tegen de Chicago White Sox. De winnaar speelt in de World Series om het algehele kampioenschap in de MLB. De Curaçaose pitcher Kenley Jansen staat met Los Angeles Dodgers, na het derde duel met San Francisco Giants op een achterstand van 2-1.

