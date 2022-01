Bolletjesslikker veroorzaakt chaos op Hato

78 Gedeeld

WILLEMSTAD – Grote chaos zaterdag op de luchthaven van Hato. Daar werd een 24-jarige bolletjesslikker niet goed in de wachtruimte voor vertrek naar Nederland.

De man begon plotseling als een gek heen en weer te rennen en te schreeuwen: ik ga dood, ik ga dood. Zijn vriendin liep achter hem aan om hem te kalmeren, maar dat lukte niet.

In filmpjes op sociale media is te zien hoe hij zoekt naar water en daarbij spuugt. De politie hield de man daarna aan en een ambulance bracht hem met spoed naar het ziekenhuis. Daar is hij geopereerd en zijn alle bolletjes uit zijn maag verwijderd.

Lees ook:

Lees ook de laatste vacatures