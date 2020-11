Bon Bini en Mangusa goedkoopste supermarkt in oktober

14 Gedeeld

Willemstad – De goedkoopste supermarkten in oktober waren Bon Bini en beide Mangusa supermarkten. Van de 174 producten die de Consumentenbond vergeleek verkochten deze drie winkels gemiddeld 30 artikelen het goedkoopst.

Het beste assortiment was te vinden in de Hypermarket van Mangusa. Van diezelfde 174 producten lagen er 149 in hun schappen. Opvallend zijn de verschillen in prijzen voor sterke drank. Soms betaal je in één supermarkt dubbel zoveel voor dezelfde fles.

Lees ook: