Bon Bini-films van Jandino passeren anderhalf miljoen bezoekers in Nederland

De Bon Bini-filmreeks van komiek Jandino Asporaat heeft in totaal anderhalf miljoen bezoekers getrokken. Het is daarmee een van de meest succesvolle Nederlandse filmreeksen van de afgelopen decennia.

Op dit moment trekt het derde deel, Judeska in da House, volle zalen in Nederland en België, maar ook op Aruba, Bonaire en Curaçao.

Op dat laatste eiland is er dinsdagavond een meet & greet met Jandino in de VIP-zaal van The Movies in Otrobanda.

