Bon Bini Holland 3 in Nederland uitgesteld

DEN HAAG – De nieuwste film van Jandino Asporaat is klaar, maar is vanwege de huidige coronamaatregelen in Nederland uitgesteld.

De nieuwste coronamaatregelen laten de bioscopen om 17.00 uur sluiten en er mogen minder bezoekers naar binnen. De release van Bon Bini Holland 3 is nu voor onbepaalde tijd uitgesteld, zo laat distributeur WW Entertainment weten.

Op 15 november zette Jandino nog op zijn Facebookpagina dat het aftellen was begonnen. Op 9 december zou de film in de Nederlandse bioscopen te zien zijn.

Bon Bini Holland 3 is de nieuwe film van en met Jandino Asporaat. De voorgaande delen in de Bon Bini-reeks behoorden tot de best bezochte bioscooptitels van de afgelopen jaren.

Asporaat won met alle drie de films de Gouden Kalf van het Publiek.

