‘Bon Bini: Judeska in da House’ draait op Curaçao 15 keer per dag

WILLEMSTAD – De film ‘Bon Bini: Judeska in da House’ draait vanaf gisteren op Curaçao. Een voorstelling missen hoeft niet want de film draait 15 keer per dag, waaronder ook drie VIP voorstellingen in de Movies in Otrobanda.

Ook in de Movies in Punda kun je de film van Jandino zien. Op Curaçao waren zijn eerste twee films de best bezochte Nederlandse films ooit.

