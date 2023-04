‘Bon dia, goeiemorgen in de klas’ start woensdag

Izaline Calister en Thijs Borsten lanceren muziekproject voor scholen op Curaçao

WILLEMSTAD – Komende woensdag 3 mei 2023 vindt de officiële lancering plaats van het educatief muziekproject ‘Bon dia Goeiemorgen in de klas’. De aftrap is een exclusief optreden van Izaline Calister en Thijs Borsten voor alle 230 leerlingen van het Kolegio Santa Famia.

‘Bon dia, Goeiemorgen in de klas’ is een tweetalig educatief muziekproject in samenwerking met Stichting de Cultuur Kameleon voor schoolkinderen van 6-12 jaar op Curaçao, gebaseerd op het prentenboek en de cd ‘Bon dia Goeiemorgen’.

Izaline heeft bekende kinderliedjes van de eilanden op een nieuwe manier uitgebracht. De opnames kwamen tot stand in samenwerking met theatermaker, muzikant en arrangeur Thijs Borsten. Maar ook Izaline’s broer, de percussionist Roël Calister droeg zijn steentje bij.

Samen selecteerden ze 23 traditionele kinderliedjes van Curaçao, Bonaire en Aruba en hebben deze laten vertalen in het Nederlands door kinderboekenschrijver Koos Meinderts. Het prentenboek is van illustraties voorzien door Victor Modderkolk.

Lesbundel

Rondom ‘Bon dia Goeiemorgen’ is een uitgebreid schoolproject gemaakt met een aparte lesbundel en allerlei aanvullend online lesmateriaal om de muziekles in de klas mee te verrijken. Hiermee geeft Izaline Calister en haar team het (muziek)onderwijs van haar geboorte-eiland Curaçao, waaraan zij zoveel te danken heeft, een mooi muzikaal cadeau terug.

Het educatieproject is van start gegaan op vijftien scholen van het RK-schoolbestuur met een trainingsprogramma voor dertig leerkrachten onder leiding van muziekdocent Ina Martina. Zij leert de leerkrachten op een goede manier muziek te maken met de kinderen.

“We maken gebruik van doordachte lesopzetten en prachtig online materiaal waarin Izaline zelf uitleg geeft over de verschillende genres. Zo worden het leuke maar ook goede muzieklessen en daar wil ik graag aan bijdragen”, zegt Ina Martina. “En goed om te weten, de eerste serie trainingen zijn gestart en volgend schooljaar wordt het verder uitgerold binnen het onderwijs op Curaçao.”

De onlinematerialen, zoals filmpjes en geluidsfragmenten zijn zowel in het Nederlands als in het Papiaments opgenomen. “Dan maak je het de leerkracht makkelijk en wordt het optimaal gebruikt in de klas en dat is ons doel.

“Ook gebruiken de leerkrachten de filmpjes expres in verschillende talen om ook nog te werken aan de taal die niet de eerste taal is. Juist in muziek werkt dit heel goed”, aldus de organisator achter de schermen, Saskia Luckmann van Stichting Cultuur Kameleon.

“Het feit dat de liedjes en filmpjes beurtelings in het Nederlands en Papiaments ingezet worden, brengt de leerlingen op een speelse manier in aanraking met taal. Zowel in het Papiaments als in het Nederlands steken de leerlingen daar spelenderwijs of beter gezegd zingenderwijs iets van op”.

Scholingstraject

Het educatief muziekproject is ontwikkeld in samenwerking met de Curaçaose stichting De Cultuur Kameleon in samenwerking met Méér Muziek in de klas die vanuit het MuziekopleidersAkkoord werkten aan het ontwerp van de muzieklessen voortgekomen uit een scholingstraject op Bonaire, Curaçao en Aruba.

Dit scholingstraject vond vorig jaar plaats onder leiding van Roeland Vrolijk (docent muziekdidactiek) en met pabo- en conservatoriumstudenten van verschillende opleidingen in Nederland in samenwerking met de Universiteit van Curaçao en de Pedagogische Academie op Aruba.

De lesboeken worden ingezet in het onderwijs maar de prentenboeken zijn voor iedereen verkrijgbaar bij de boekhandels op Curaçao.