Bonaire gaat testen op de luchthaven

KRALENDIJK – Bonaire is van plan om eind van de maand coronatesten uit de voeren voor aankomende reizigers op de luchthaven. Het gaat dan om een zogenaamde antigeentest. Vooralsnog blijft een negatieve PCR-test verplicht.

De testfaciliteit bij aankomst is een belangrijke voorwaarde voor de opstart van rechtstreekse vluchten onder meer uit de Verenigde Staten. Die starten begin juni al. Wie positief wordt bevonden, moet in centrale quarantaine, totdat de symptomen weer over zijn. De verwachting is evenwel dat de meeste toeristen bereid zijn dat risico te lopen.