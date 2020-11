5 Gedeeld

Kralendijk – Zaterdag is onder veel belangstelling de eerste Brunawinkel op Bonaire geopend. De nieuwe zaak is te vinden in the District Mall, naast de DA-drogist, speelgoedwinkel Top1Toys en opticien Pearl Vision.

Niet geheel toevallig, want al die winkels hebben dezelfde eigenaar, die ook op Aruba en Curaçao actief is. Daar gaat het om de DA, de Pearl, Jamin en Superkidz.

