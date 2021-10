Bonaire heeft relatief hoogste aantal besmettingen vergeleken met andere eilanden

KRALENDIJK – In de week van 21 tot en met 27 oktober kregen 236 mensen op de eilanden een positieve testuitslag, nagenoeg gelijk aan een week eerder, zegt het RIVM in Nederland.

Verhoudingsgewijs is het aantal besmettingen op Bonaire het hoogst: 181 per 100.000 inwoners. Dat is wel fors minder dan de week ervoor, toen 324 mensen per 100.000 inwoners besmet raakten.

De daling in de positieve testuitslagen op Curaçao houdt aan. Vorige week kregen 46 mensen per 100.000 inwoners een positieve testuitslag vergeleken met 65 per 100.000 een week eerder.

Op Bonaire blijft de bezetting in het ziekenhuis stabiel hoog. Er zijn daar zes COVID-19-gerelateerde opnames, waarvan 4 op Bonaire, één op de special care afdeling, één patiënt op Curaçao en één patiënt op Aruba.

