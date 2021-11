Bonaire heeft relatief, maar ook in absolute aantallen meer besmettingen

KRALENDIJK – Het zat er al een tijdje aan te komen, maar Bonaire heeft nu in absolute aantallen ook ruim meer coronabesmettingen dan Curaçao, dat een acht keer grotere bevolking heeft.

Gisteren waren er op Curaçao 103 actieve gevallen. Op Bonaire was dat 114. Op dat eiland wordt aanzienlijk minder getest, maar meer mensen testen positief. De testratio op Bonaire ligt ruim boven de 20 procent, terwijl dat op Curaçao nog geen één procent is. Wat nu precies het verschil verklaart tussen de situatie op Bonaire en die op Curaçao is niet duidelijk.

