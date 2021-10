Bonaire heeft ruim meer besmettingen dan andere eilanden

KRALENDIJK – De besmettingscijfers op Bonaire zijn vier keer hoger dan op Curaçao. Vergeleken met Aruba is het zelfs zes keer. Dat concludeert het RIVM op basis van weekcijfers.

Afgezet tegen 100.000 inwoners komt Bonaire op 457 besmettingen. Ruim meer dan de 111 op Curaçao en de 83 op Aruba. De oorzaak van de besmettingen zou op scholen liggen. Jonge kinderen lopen de besmetting op school op en nemen die vervolgens mee naar huis. Thuis worden dan de aanwezige volwassenen aangestoken. De druk op de zorg in Bonaire is niet in het geding, aldus RIVM.

