Bonaire heeft twee nieuwe vogelsoorten

KRALENDIJK – Het aantal nieuwe vogelsoorten dat Bonaire aandoet groeit elk jaar. In 2020 kwamen er twee aanvliegen, die nog nooit eerder op Bonaire waren geweest: de Gierzwaluw en de Witvleugelstern.

De Gierzwaluw is algemeen en wijdverbreid in Europa, maar zeldzaam in het Caribisch gebied. Witvleugelsternen zijn in kleine aantallen te zien in Nederland, maar hij overwintert vooral in Afrika en Zuidoost-Azië. Deze stern is soortnummer 237 voor Bonaire.

In 1983 kende het eiland maar 181 vogelsoorten. Dankzij geïnstalleerde zoetwatervijvers lijkt Bonaire meer zeldzame vogels aan te trekken.

