Bonaire in wereldtop aantal gevaccineerden

KRALENDIJK – Bonaire staat in wereldtop als het gaat om het aantal gevaccineerden. Dat blijkt uit een vergelijking met andere landen die voorop lopen.

Volgens cijfers van het Openbaar Lichaam is inmiddels 71 procent van de bevolking tenminste éénmaal gevaccineerd, terwijl 50 procent compleet is gevaccineerd. Bonaire moet alleen Gibraltar, de Falkland Islands, de Maladiven, de Seychellen en Isle of Man voor zich dulden.