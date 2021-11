Bonaire krijgt er de meeste besmettingen bij

KRALENDIJK – 277 mensen op alle zes de eilanden kregen in de eerste week van november een positieve coronatestuitslag. Bonaire meldde met 96 nieuwe positieve testuitslagen de meeste nieuwe infecties. Dat meldt het RIVM. Het aantal besmettingen per 100.000 inwoners stijgt op Bonaire het hardst. Van 293 vorige week naar 414 nu. Een van de oorzaken is een besmettingscluster in de kinderopvang.

Op Aruba steeg het aantal besmettingen ook licht, op Curaçao bleef de toestand min of meer gelijk. De RIVM-weekcijfers voor de Caribische eilanden komen twee weken na het laatste rapport. Vorige week ontbraken die omdat de gegevens vanaf een van de eilanden niet waren opgestuurd.

