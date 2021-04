2 Gedeeld

KRALENDIJK – Bonaire versoepelt de noodmaatregelen nu het aantal besmettingen afneemt. Het eiland gaat naar risiconiveau 5.

Het onderwijs is weer hervat, de kinderopvang en het basisonderwijs kunnen zonder beperkingen open. Sporten buiten is ook weer mogelijk. De avondklok blijft in stand van 21.00 uur ’s avonds tot 4.00 uur ‘s ochtends. Niet-vitale bedrijven blijven gesloten, maar mogen nu wel bezorgen aan huis.

Tot 20.00 ’s avonds mag je eten afhalen bij restaurants. In het openbaar alcohol nuttigen mag nog altijd niet. De maatregelen in niveau 5 blijven gelden tot 29 april.

Lees ook: