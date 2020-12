3 Gedeeld

Kralendijk – Bonaire vraagt Nederland om extra steunmaatregelen vanwege code oranje. De steun is vooral nodig voor bedrijven in de toeristische sector vanwege te verwachten terugloop in inkomsten.

Ook het vliegverbod vanuit Amerika en Canada naar Bonaire moet wat betreft het eilandsbestuur van tafel. Bonaire heeft slechts vier actieve coronagevallen.

