Bonaire wil voor 15 mei laag-risicoland zijn

KRALENDIJK – Bonaire is in gesprek met Nederland om weer een laag-risicoland te worden. Vandaag wordt de lockdown opgeheven omdat het aantal coronacases laag is en er al veel inwoners zijn gevaccineerd.

Als laag-risicoland vervalt de quarantaineplicht naar Nederland die daar 15 mei ingaat. De coronacijfers op Bonaire moeten tot die tijd wel laag blijven. Dagelijks komt er weliswaar een patiënt bij, maar gisteren herstelden er ook weer zestien, waardoor er nog maar 34 actieve cases zijn.