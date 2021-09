Bonairiaanse journalist Zamir Ayubi overleden aan Covid

3 Gedeeld

KRALENDIJK – Vanochtend vroeg is de bekende Bonairiaanse journalist Zamir Ayubi overleden aan de gevolgen van COVID-19. Dat maakte zijn broer, de eveneens bekende journalist Aimed Ayubi bekend op Facebook.

Zamir lag een week op de intensive care. “Covid heeft hem hard geraakt”, zegt zijn oudere broer. “Hij was diabeet.” Met beiden heeft ABC Online Media, de uitgever van onder andere Curaçao.nu en Bonaire.nu, een samenwerkingsverband.

Fijne collega

“Een fijne collega, die alles wat ik produceerde graag wilde hebben om ook op Bonaire de ether in te gooien”, zegt NOS-collega Dick Drayer. “En in return, tipte hij mij vaak met nieuws over zijn eiland.”

Zamir werd 17 september opgenomen in ziekenhuis Mariadal. Hij schreef toen op zijn Facebookpagina een oproep om de dagen aan te zien om te kijken hoe de ziekte zich gaat ontwikkelen. Hij kon toen door aantasting van zijn longen nauwelijks meer praten en mocht dat ook niet van de doctoren. Hij dankte de moeder van zijn kinderen en zijn broer Aimed voor het onder hun hoede nemen van zijn kinderen.

Zamir was 47 jaar.

