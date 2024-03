Bondscoach Advocaat ‘erg enthousiast’ na eerste duels CuraÃ§ao

Sport Bondscoach Advocaat ‘erg enthousiast’ na eerste duels Curaçao Redactie 2024-03-27 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Dick Advocaat, de nieuwe bondscoach van Curaçao, heeft een positief gevoel overgehouden aan zijn eerste wedstrijden aan het roer van het nationale team. “De staf en ik zijn erg enthousiast over de houding van de spelers. Ze toonden een onvermoeibare inzet en speelden met veel passie”, deelde de 76-jarige trainer mee aan het ANP.

Afgelopen zondag, in Advocaats tweede oefenwedstrijd als bondscoach, speelde Curaçao 2-2 gelijk tegen de Turkse club Alanyaspor. Drie dagen eerder behaalde het team een 1-0 overwinning op Hull City, een club uit het Championship, de tweede divisie in Engeland.

Advocaat reflecteerde op de ontmoetingen door te vermelden dat Hull City werd verslagen door agressief spel en “een prachtig doelpunt van Rangelo Janga”. “Voor de wedstrijd tegen Alanyaspor moesten we op de dag zelf twee uur rijden, maar de jongens zetten weer een topprestatie neer”, aldus de bondscoach, die de uitslag “keurig” vond.

“Het was een uitstekende week. We hebben goed getraind, verbleven in een mooi hotel met een uitstekend trainingsveld. En de twee oefenwedstrijden waren zeer nuttig”, voegde Advocaat toe.

“Iedereen binnen en rondom het team is erg enthousiast, dus het was een fantastisch begin. Maar in juni spelen we voor de punten. We starten binnenkort met de voorbereidingen. Sommige spelers konden deze keer vanwege clubverplichtingen niet meedoen, en mogelijk worden anderen benaderd. Namen noem ik nu niet, want deze groep verdient eerst alle respect.”

De twee vriendschappelijke duels dienden als voorbereiding op de kwalificatiewedstrijden voor het WK 2026, die over drie maanden van start gaan. In de eerste groepsfase is Curaçao ingedeeld bij Barbados, Aruba, Saint Lucia en Haïti. De nummers één en twee van de poule kwalificeren zich voor de volgende ronde. Curaçao speelt op 5 juni thuis tegen Barbados en op 8 juni uit tegen Aruba.