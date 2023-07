Bondscoach Curaçao al na zes wedstrijden naar huis gestuurd

WILLEMSTAD – Remko Bicentini is een maand na het verlies tegen Sint Kits & Nevis alsnog naar huis gestuurd. De bondscoach van het Curaçaose voetbalelftal had een contract voor vier jaar met als doel kwalificatie af te dwingen voor het Wereldkampioenschap Voetbal in 2026.

Volgens voetbalbond FFK zou de teleurstellend verloren wedstrijd tegen Sint Kitts & Nevis de reden voor het ontslag zijn, omdat daarmee de weg was afgesneden richtng de Gold Cup.

Curaçao dat op de 88e plaats staat in de FIFA Wereldranglijst verloor die wedstrijd van de nummer 145 Sint Kitts & Nevis na het nemen van strafschoppen.

Onverwacht

Het telefoontje van de voetbalbond kwam onverwacht voor Bicentini. “Als je ontevreden bent over het spel, dan ontsla je de trainer niet na vijf weken, maar meteen”, zegt de teleurgestelde bondscoach in een reactie.

Dat het toernooi van de Goldcup niet gehaald is en dat dat de reden zou zijn, kan Bicentini nauwelijks serieus nemen. “Die had voor mijn aanstelling al gehaald moeten zijn. Ik ben gekomen om toe te werken naar kwalificatie voor het WK 2026 in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. Daarom had ik een contract tot 2026.”

Bicentini begon aan zijn tweede klus als bondscoach van Curaçao, nadat hij geruime tijd als assistent bondscoach voor Canada werkte. Hij volgde Guus Hiddink op, die vanwege wanbeleid bij de bond de eer aan zichzelf hield.

Voetbalbond FFK wil vooralsnog niet reageren op het ontdslag van Bicentini.