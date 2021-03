Bondscoach Guus Hiddink is op Curaçao

WILLEMSTAD – Behalve het Curaçaose nationale team zijn er nog zeven selecties op het eiland die in het stadion van het SDK de eerste ronde van de WK-kwalificatie spelen voor het WK in 2022 in Qatar: drie teams die uitkomen in poule A: Antigua en Barbuda, Montserrat en El Salvador. En vier teams uit de groep van Curaçao: Guatamala, Sint Vincent, Cuba en de Britse Maagdeneilanden.

De wedstrijden gaan deze week gewoon door, ondanks de lockdown. Alle wedstrijden worden zonder publiek gespeeld in het SDK-stadion en beginnen om 18.00 uur. Donderdag, overmorgen speelt Curaçao tegen Saint Vincent en de Grenadines en zondag tegen Cuba.