Bondscoach Remko Bicentini is tevreden met de Goldcup-loting

SAN FRANSCISCO – Bondscoach Remko Bicentini is tevreden met St. Kitts en Nevis als eerste tegenstander in de kwalificatie voor de Goldcup. Die wordt in juni en juli gehouden in Canada en de Verenigde Staten.

The Sugar Boyz zoals het team van St. Kitts heet staat 139 op wereldranglijst van de Fifa. Volgens Bicentini moet Curaçao dat 88e staat, daarvan kunnen winnen. “Maar je hebt maar één kans, dus je moet die dag er wel staan.”

Ervan uitgaande dat die wedstrijd gewonnen wordt, is Frans Guyana de volgende tegenstander. “Althans als die ploeg doet wat het normaal gesproken moet doen tegen Sint Maarten. Ik acht Frans Guyana veel sterker.

Poule de Doods

Twee keer winnen en dan speelt Curaçao de groepsfase in de poule des doods. “Dat is in ieder geval de term die ik hier in San Fransisco hoor, na de loting.” Curaçao zit volgens de bondscoach in de zwaarste pool, met de Verenigde Staten, Jamaica en Nicaragua als tegenstanders.

“Vergis je niet, zo wordt de pool niet alleen genoemd omdat Jamaica en gastland Verenigde Staten meedoen, er wordt wel degelijk met respect naar ons gekeken. Voor ons is de wedstrijd tegen de Verenigde Staten een prachtige gelegenheid om revanche te nemen. Zulke wedstrijden zijn wat mij betreft krenten uit de pap.”

De Verenigde Staten zijn Curaçao volgens de bondscoach ook niet vergeten, toen ze in 2019, bij de tweede editie van de Golfdcup ternauwernood met 1-0 van Curaçao wonnen. “Zowel Jamaica als Amerika willen voetballen en spelen verzorgd, net als wij: er liggen dus kansen.”

Bicentini speelt zijn vierde GoldCup alweer en heeft net als een deel van zijn elftal veel ervaring met toernooivoetbal. “De Goldcup is een mooie gelegenheid om te zien waar we nu staan als elftal. Wij zijn aan de beurt om Amerika pijn te doen. Het elftal is nu verder dan in 2019, de jongens hebben een hoger niveau.”

Focus

Overigens is het mooi om over die fase van de Goldcup te praten, maar de eerste wedstrijd tegen St Kitts en Nevis is de belangrijkste, daar ligt nu mijn focus. Van onderschatting is bij ons geen sprake, maar we moeten top zijn op 16 juni als die wedstrijd gespeeld wordt in Miami, net als de tweede wedstrijd op 20 juni.

Bicentin is nu bezig met de planning. Hj verwacht dat hij rond 9 juni met de jongens kan starten in Amerika. “Miami is gunstig, er vliegt elke dag een toestel van en naar Hato. Ik hoop op veel publiek.