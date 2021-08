Bonevacia blij met achtste plek in finale 400 meter

54 Gedeeld

TOKYO – Liemarvin Bonevacia heeft de achtste en dus laatste plaats behaald tijdens de olympische finale van de 400 meter in Tokio.De 32-jarige atleet van Curaçao noteerde een tijd van 45,07.

Steven Gardiner van de Bahamas won goud in 43,85, het zilver was voor Anthony Zambrano uit Colombia (44,08) en brons ging naar Kirani James uit Grenada (44,19).

Het was de eerste keer voor Bonevacia dat hij een finale wedstrijd mocht lopen tijdens de Spelen. In 2012 en 2016 in haalde hij de halve finales, maar in Tokio steeg hij boven zichzelf uit door zich met een Nederlands record van 44,62 te plaatsen voor de finale. Na afloop zei hij dat hij “altijd al had gedroomd van het lopen van een olympische finale”.

Lees ook: