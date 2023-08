Bonevacia door naar halve finales 400 meter op WK

BOEDAPEST – Liemarvin Bonevacia heeft de halve finales van de 400 meter bereikt op de WK atletiek. De Curaçaose recordhouder in Nederland (44,48) eindigde in zijn heat als derde in 44,78 en daarmee was hij door naar de volgende ronde op dinsdag.

De 34-jarige atleet dook tevens ruim onder de limiet voor de Olympische Spelen van Parijs (45,00). “Dat is de beste beloning. Ik mag starten in Parijs’’, zei hij kort na zijn race.

Bonevacia wilde duidelijk ook de domper van de finale van de 4×400 meter gemengde estafette zo snel mogelijk achter zich laten. Hij was zaterdag de startloper van de ploeg die afstevende op goud, maar door een bizarre val van Femke Bol in de laatste meters voor de finish met lege handen bleef.

“Ik heb er slecht van geslapen. Zelfs een slaappil hielp niet, maar ik heb de knop toch weten om te draaien’’, aldus de zevenvoudig Nederlands kampioen. ‘’Ik liep denk ik mijn beste technische race ooit. Mijn lichaam voelde moe, ik stond achter het startblok te trillen op mijn benen, maar mentaal was ik sterk. Elke stap was raak en ik liet mijn lichaam doen wat het moest doen.’’

De voldoening was ook groot omdat Bonevacia in een sterke serie liep. Hij finishte achter de Zuid-Afrikaanse oud-wereldkampioen én olympisch kampioen Wayde van Niekerk (44,57) en de Britse tweevoudig Europees kampioen Matthew Hudson-Smith (44,69).