Bonevacia niet in finale 400 meter op WK atletiek

Liemarvin Bonevacia is er niet in geslaagd de finale te halen van de 400 meter bij de wereldkampioenschappen atletiek in Boedapest. De 34-jarige atleet sprintte in zijn heat van de halve finales naar de vijfde plaats in een tijd van 45,23 seconden en was daarmee uitgeschakeld voor een optreden in de strijd om de medailles. De finale van de 400 meter is donderdag.

De Curaçaose recordhouder in Nederland (44,48) had zondag in de series wel laten zien dat hij in vorm was. Hij liep een beste seizoenstijd van 44,78, goed voor een ticket naar de Olympische Spelen van Parijs in 2024.

Het lukte hem in de halve finales niet om nog harder te gaan. De Brit Matthew Hudson-Smith won de heat in een Europees record van 44,23. Hij verbeterde de oude toptijd (44,33) uit 1987 van Thomas Schönlebe, die destijds voor de DDR uitkwam.

Bonevacia stond op de Olympische Spelen van Tokio in 2021 wel in de finale. Hij eindigde toen als achtste.