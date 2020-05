Boodschap van Minister President Rhuggenaath

32 Gedeeld

Willemstad – Dag van de Arbeid | 1 mei 2020 Onze Minister President spreekt ons toe vanuit zijn huis:

Volk van Curaçao, beroepsbevolking, werknemers, dit jaar is de Dag van de Arbeid anders dan normaal vanwege de COVID-19 crisis. Vandaag kunnen we geen kerkdienst vieren, noch de gebruikelijke ceremoniën. Maar het is nu meer dan ooit belangrijk om stil te staan bij de Dag van de Arbeid. De waarde van het hebben van werk is evidenter geworden. Werk hebben en kunnen produceren, geeft zekerheid en ook vooruitzichten.

Als gevolg van de actuele crisis zijn er veel mensen, die van de ene op de andere dag hun werk verloren hebben en daarmee hun gevoel van zekerheid. De zekerheid om rustig te kunnen slapen, omdat je kunt zorgen voor je familie en de naasten waar je om geeft. Om elke dag op te staan met een levensdoel. Dit is absoluut erg hard.

Er zijn er ook die hebben gemerkt dat de manier waarop ze hun werk uitvoeren drastisch veranderd is. Ze moeten hun werk op afstand doen, de manier veranderen waarop ze diensten verlenen of thuisbezorgen bij klanten. Velen moeten creatief zijn met de middelen die ze hebben en er was geen tijd om je hierop voor te bereiden.

Daarom wil ik dit jaar een dankwoord uitspreken. Dank aan iedereen die het onmogelijke heeft gedaan, die is blijven werken en productief is, ondanks de moeilijkheden en beperkingen, die zich hebben voorgedaan. Dank je dat je creatief bent, dank je voor het tonen van moed, dank je voor het ondersteunen van je land, dank je voor de inspiratie die je ons geeft.

Voor hen die vanwege de omstandigheden hun werk kwijt zijn geraakt, verlies je geloof niet. We zullen je niet laten vallen. Voor degenen waar we nog steeds aan werken, zoals zij die werken in de onderwijssector, voel je niet ontmoedigd. Ondanks de tegenslag moeten we samen verder om het voor elkaar te krijgen.

Zoals ik al eerder bij verschillende gelegenheden gezegd heb, staan we voor een heel grote verandering in de manier waarop we ons werk uitvoeren, functioneren, creëren en produceren vanaf nu naar de toekomst. We zullen een nieuwe economie moeten ontwerpen, en daarmee een nieuwe manier om ons werk uit te voeren, en daartoe ook nieuw werk moeten creëren.

Alleen met jullie steun, doorzettingsvermogen, en werk zullen we sterker uit deze crisis komen. Ondanks het feit dat we ons fysiek moeten distantiëren, laten wij als nooit tevoren samen één front vormen, met als collectief doel ons land vooruit te helpen. En laten wij ervoor zorgen dat onze arbeid bijdraagt aan een waardig leven voor een ieder op ons dushi eiland Curaçao.

Een gelukkige Dag van de Arbeid.

