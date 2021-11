Boodschappentas van kunstenaar Francis Sling komt met boodschap

24 Gedeeld

Kunstenaar en artiest Francis Sling uit Curaçao heeft een nieuwe tassencollectie gepresenteerd. Hij noemt het PiskaFlor. Daarmee wil hij mensen kleur en vreugde geven in hun leven.

De kunstenaar staat bekend om zijn unieke en kleurrijke kunstwerken. In een artistieke samenwerking met Firgos heeft Sling zijn talenten gebruikt om drie verschillende soorten tassen te maken. PiskaFlor is geïnspireerd op het bekende nummer Blenchi ta chupa flor, wat betekent dat mensen continu ‘bloemen plukken’ (piska flor) om zo op zoek

te gaan naar de ware betekenis van liefde en blijdschap. Bloemen symboliseren blijdschap, liefde en vreugde, maar helaas kunnen we tijdelijk van ze genieten.

“Kunst is niet alleen mooi om naar te kijken, maar kan je ook aan het denken zetten. PiskaFlor is een goed voorbeeld hiervan”, zegt de Curaçaose artiest. De kleurrijke flamboyant wordt uitbundig op de tassen gepresenteerd. “Deze bloem symboliseert het feit dat het leven tijdelijk is. Hierdoor moeten we bewust zijn van de keuzes die we maken.”

Positief

Vooral nu, denkt Sling. “In deze moeilijke tijden, wil ik met PiskaFlor mensen kleur en vreugde geven in hun leven.

Ik maak niet alleen maar kunstwerken, maar ik wil een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij.”

Een apart detail is de bruine kleur aan de binnenkant van de tas. Dit is dezelfde kleur als de papierentassen die dagelijks in de supermarkt gebruikt wordt. “Deze kleur symboliseert het belang van recycling. Recyclen is goed voor het milieu, maar we moeten ook aandacht besteden aan de betekenis van dit woord. We hebben maar één leven en

een nieuwe dag geeft ons de mogelijkheid om het beste uit het leven te halen”, aldus Sling.

PiskaFlor bestaat uit drie verschillende tassen. Er is een boodschappentas, een strandtas en een kleine tas die dagelijks gebruikt kan worden. Naast de kleurrijke ontwerpen op de tassen, worden kunstliefhebbers ook getrakteerd op een

gedicht van Sling.

De tassen zijn verkrijgbaar bij Art Cave, het atelier van Francis Sling en online. De boodschappentas is verkrijgbaar bij Esperamos Supermarket en binnenkort ook bij alle andere supermarkten.