Booster vaccinatiecampagne Covid19 start maandag

WILLEMSTAD – Maandag 17 oktober start Curaçao weer met vaccineren tegen covid-19 vanaf 12 jaar oud. Het gaat om een booster van het vaccin Pfizer.

De eerste groep die aan de beurt is, zijn mensen van 77 jaar en ouder. Zij kunnen vanaf maandag tot en met donderdag binnelopen ibj de GGD aan de Piscaderaweg.

Het vaccin is bivalent, dat wel zeggen dat het bescherming biedt tegen de variant ‘Wuhan’ en Omikron.

Wie de afgelopen drie maanden al een prik heeft gekregen of besmet is graakt met covid19, moet nog even wachten met de booster.