Boosterprik tegen corona binnenkort beschikbaar

ORANJESTAD – Ouderen en zorgverleners op Aruba krijgen als eerste een boosterprik tegen corona. Mensen met gezondheidsproblemen krijgen nu al een derde prik. 62 procent van de bevolking daar is volledig gevaccineerd. Nog eens vier procent heeft de eerste prik gehad. Onder de zestigplussers is 81 procent volledig gevaccineerd.

De overheid van Aruba dringt er bij de bevolking op aan om zich via de Health App te registreren en zich te laten vaccineren. De vaccins worden door Nederland beschikbaar gesteld. In totaal komen bijna 88.000 mensen op de zes Caribische eilanden in aanmerking voor een boosterprik.

