Bouterse opnieuw veroordeeld tot 20 jaar cel

Archieffoto Waterkant.net – Bouterse

PARAMARIBO – De Surinaamse krijgsraad heeft oud-president Desi Bouterse opnieuw veroordeeld tot een gevangenisstraf van twintig jaar voor zijn betrokkenheid bij de Decembermoorden van 1982.

De 75-jarige Bouterse was zelf niet aanwezig bij de uitspraak. Hij had zich ziek gemeld. De rechters handhaven de gevangenisstraf die Bouterse in 2019 kreeg opgelegd voor de moorden op vijftien tegenstanders van zijn militaire regime. Omdat Bouterse tijdens dat proces nooit aanwezig was, werd hij bij verstek veroordeeld. Daarna tekende hij verzet aan, waardoor de krijgsraad zijn zaak opnieuw in behandeling moest nemen.

