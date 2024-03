Bouw en toerisme zijn koplopers economische groei CuraÃ§ao

Economie Bouw en toerisme zijn koplopers economische groei Curaçao Dick Drayer 2024-03-23 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Volgens de laatste voorspellingen van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) blijft de economie van Curaçao groeien. De verwachting is dat Curaçao dit jaar een groei van 4,8 procent zal zien. Dat komt vooral door de bouw- en toerismesector.

Dit betekent dat de hoeveelheid geld, die binnen Curaçao wordt verdiend, toeneemt. Zoals gezegd, vooral de bouwsector en het toerisme helpen flink mee aan deze positieve ontwikkeling. Meer hotels en attracties betekenen meer bezoekers, en dat is goed nieuws voor de economie.

Op Curaçao is er ook sprake van meer investeringen door bedrijven en de overheid, bijvoorbeeld in toerisme en nutsvoorzieningen (denk aan water en elektriciteit), maar ook in de huizenmarkt en het repareren van schepen. Deze investeringen zorgen ervoor dat de economie nog meer vaart krijgt.

Waarschuwing

Toch is het niet allemaal rozengeur en maneschijn. De Centrale Bank waarschuwt voor mogelijke tegenslagen. Zo kan het zijn dat de rente hoog blijft, wat slecht nieuws is voor de wereldwijde economie en dus ook voor Curaçao.

Ook een recessie in de Verenigde Staten of aanhoudende conflicten in de wereld kunnen roet in het eten gooien.

Aan de andere kant kunnen er ook meevallers zijn, zoals een snellere daling van de inflatie (de jaarlijkse prijsstijgingen) of het langer doorgaan van financiële steunmaatregelen in grote economieën, wat weer een positief effect kan hebben op de eilanden.

Binnenlandse risico’s zijn er ook, zoals problemen rondom de verzekeringsmaatschappij ENNIA en de herfinanciering van leningen die zijn aangegaan tijdens de COVID-19 pandemie. Gelukkig lijkt het grootste gevaar, volgens de Centrale Bank, voor nu geweken, doordat er afspraken zijn gemaakt over hoe deze problemen op te lossen.

Al met al is het beeld positief, maar zoals altijd hangt veel af van zowel lokale inspanningen als wereldwijde economische ontwikkelingen.