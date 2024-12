Algemeen Bouw nieuw trainingscentrum voor Brandweer Curaçao gestart Dick Drayer 14-12-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Minister van Justitie, Shalten Hato, heeft gistermiddag de eerste steen gelegd voor de bouw van een modern trainingscentrum voor Brandweer Curaçao. Met een officiële ceremonie werd het ontwerp onthuld en het startsein gegeven voor het project. Het project wordt gefinancierd met geld uit het criminaliteitsfonds en heeft als doel de veiligheidscapaciteit op het eiland te versterken.

Brandweer Curaçao heeft al lange tijd behoefte aan een eigen trainingslocatie. Tot nu toe vonden trainingen en oefeningen plaats in gedeelde locaties op Curaçao of zelfs op andere eilanden, wat verre van ideaal was.

Het nieuwe trainingscentrum biedt uitgebreide faciliteiten waar brandweerlieden zowel overdag als ’s nachts kunnen oefenen. Hier kunnen zij diverse technieken aanleren om effectief te reageren op noodsituaties, van brandbestrijding tot het omgaan met kritieke situaties. Het centrum draagt bij aan de professionele ontwikkeling van de brandweerlieden, die hierdoor beter voorbereid zijn om de gemeenschap te beschermen.

Het nieuwe trainingscentrum is naar verwachting in maart 2025 operationeel en biedt de brandweer eindelijk een eigen plek om te oefenen, zich voor te bereiden en in topconditie te blijven om elke uitdaging aan te kunnen.

