Bouw torens 2 en 3 'The View' in Zakitó tijdelijk gestaakt

Investeringen en natuur: Zakitó

WILLEMSTAD – De bouw van twee van de vijf torens van The View Resort & Marina, bij Zakitó, ligt tijdelijk stil. Ontwikkelaar GMFB Real Estate zegt tegen Curaçao.nu in afwachting te zijn van uitsluitsel van de arbeidsinspectie. Afgelopen zaterdag stortte een steiger bij één van de torens gedeeltelijk in.

Bij het instorten van de zuidelijke steiger van toren 3 raakte niemand gewond. De ingestorte steiger is inmiddels grotendeels verwijderd. Er staat enkel nog een bodemlaag.

Ontwikkelaar Adam Kiolle van GMFB Real Estate legt uit: “Dit deel van de steigers is geplaatst door een steigerbouwer waar we al eerder afscheid van hadden genomen. Die bouwer heeft het begin van de steigers bij toren 3 geplaatst. We hebben die partij steigers overgenomen en besloten ze te laten staan. De rest van de steigers zijn door een nieuwe partij geplaatst, waar we meer vertrouwen in hebben.”

Na het voorval is de arbeidsinspectie van het ministerie van SOAW langs gekomen. Zij hebben uit voorzorg de volledige steiger van gebouw 3 afgekeurd, maar ook van gebouw 2. In de steigerconstructie rondom gebouw 2 werd een aantal verroeste pijpen aangetroffen. GMFB Real Estate kreeg de opdracht om aanpassingen aan de steigers bij beide gebouwen te doen en verstevigingen aan te brengen. Daarna volgt opnieuw een beoordeling van de arbeidsinspectie. Bij goedkeuring kan de bouw aan de twee betreffende torens worden hervat.

Het is nog niet duidelijk wanneer de bouw van gebouw 3 wordt hervat. De wederopbouw van de steiger kan een paar weken in beslag nemen. Aan de overige drie torens wordt overigens gewoon verder gebouwd.

Bouwhelmen

Wat opviel aan videobeelden die van de ingestorte steiger werden gedeeld, was dat aanwezige werklui op de steiger geen bouwhelmen droegen. Kiolle: “Het is inderdaad de bedoeling dat iedereen met een helm loopt. Dit voorval heeft iedereen best wel wakker geschud.” Op de vraag dat bij 90% van de bouwprojecten op Curaçao werklui geen helmen dragen, reageert Kiolle: “Wij doen aan hoogbouw, dat brengt andere risico’s met zich mee. Vanaf nu letten we hier extra op.”

Erosie

In een brief van bezorgde buurtbewoners werd de indruk gewekt dat de steiger mogelijk was ingezakt door bodemerosie die door de bouw is ontstaan. Dat acht Kiolle niet waarschijnlijk: “We bouwen op klip. Dat is keihard, spoelt niet zomaar weg. Misschien de toplaag van 10 à 15 centimeter, maar dat lijkt me niet voldoende voor echte bodemerosie.”

Oplevering

De oplevering van The View Resort & Marina staat gepland voor 2026. Kiolle: “We bouwen in twee fases. Fase één bestaat uit de vijf torens die je nu ziet. Aan fase twee, de overige drie torens, wordt nu een begin gemaakt. En ook voor de aanleg van de jachthaven zul je dit jaar al echt een begin zien.”